Музыкальный театр примет участие в IX Международном фестивале имени Узеира Гаджибейли

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики 18-26 сентября пройдет IX Международный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Report в пресс-службе Музыкального театра, как и ранее, театр и в этом году примет участие на указанном фестивале.

Музыкальный театр представит музыкальные комедии великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и "Аршин мал алан".

По словам директора Музыкального театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева, такие личности, как Узеир Гаджибейли рождаются раз в 100, и даже в 1 000 лет: "Дирижером спектаклей "Не та, так эта" и "Аршин мал алан", которые мы представим на фестивале, будет один из известных иранских музыкантов, известный дирижер Бердиа Киярес. Ныне находящийся в Баку дирижер продолжает репетиции с оркестром и актерами театра".

Отметим, что спектакль "Не та, так эта" будет продемонстрирован в Азербайджанском государственном музыкальном театре 23 сентября, а "Аршин мал алан" - 24 сентября.