Музыкальный театр наградил лучших 107-го сезона

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Завтра Азербайджанский государственный музыкальный театр завершит 107-й сезон.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в связи с завершением сезона в Музыкальном театре прошла церемония вручения наград.

На мероприятии наградили отличившихся за сезон членов коллектива.

Открыв мероприятие вступительным словом, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев рассказал о проделанной за сезон работе, достигнутых успехах, коснулся предстоящих задач. Затем состоялась церемония вручения наград.

Ульвия Алиев стала "Полюбившейся актрисой сезона", Акпер Ализаде - "Полюбившимся актером сезона", Рауф Бабаев - "Перспективным актером сезона", Эльнара Нагдалиева - "Перспективной актрисой сезона" и пр.

За самый успешный дебют сезона награждены Атеш Гараев и Айдан Гасанова.

Победителям вручили специальные подарки и премии.