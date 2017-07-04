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    Музыкальный театр наградил лучших 107-го сезона

    Театр завершит сезон 5-го июля

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Завтра Азербайджанский государственный музыкальный театр завершит 107-й сезон.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в связи с завершением сезона в Музыкальном театре прошла церемония вручения наград.

    На мероприятии наградили отличившихся за сезон членов коллектива.

    Открыв мероприятие вступительным словом, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев рассказал о проделанной за сезон работе, достигнутых успехах, коснулся предстоящих задач. Затем состоялась церемония вручения наград.

    Ульвия Алиев стала "Полюбившейся актрисой сезона", Акпер Ализаде - "Полюбившимся актером сезона", Рауф Бабаев - "Перспективным актером сезона", Эльнара Нагдалиева - "Перспективной актрисой сезона" и пр.

    За самый успешный дебют сезона награждены Атеш Гараев и Айдан Гасанова.

    Победителям вручили специальные подарки и премии. 

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