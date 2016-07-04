Музыкальный театр наградил лучших 106-го сезона

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр завершил 106-й сезон.
Как сообщает Report, в связи с этим в театре состоялась церемония награждения.
Мехрибан Залыева удостоена награды "Лучшая актриса сезона", Чингиз Ахмедов - "Лучший актер сезона".
Помимо этого, народный артист Ильхам Намиг Кямал и молодой актер Гусейн Алили удостоены награды "Хрустальное яблоко".
Награды представили народная артистка Афаг Баширгызы, Ильхам Намиг Кямал, директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмат Лалаев и ведущие актеры театра.
После церемонии вручения наград состоялся праздничный концерт в исполнении коллектива театра.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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