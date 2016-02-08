Мультфильм американской студии Pixar "Головоломка" удостоен премии "Энни"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Мультфильм американской студии Pixar "Головоломка" (Inside Out) получил премию "Энни" (Annie Award) как лучшая анимационная лента 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 43-я церемония, на которой об этом было объявлено, состоялась в ночь на воскресенье в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Картина, рассказывающая об 11-летней школьнице, в голове которой живут пять базовых эмоций, помогающих ей в жизненных ситуациях, удостоилась в общей сложности 10 наград, присуждаемых калифорнийским филиалом Международного общества анимационных фильмов. В их числе премия за лучшую режиссерскую работу, а также за лучший сценарий.

Награда "Энни" считается весьма точным барометром "предоскаровских" настроений. В прошлые годы мультфильмы, которые становились обладателями нескольких наград "Энни", чаще всего выигрывали и "Оскар" как лучший полнометражный анимационный фильм.

Обладатели "Оскара" станут известны 28 февраля. 88-я церемония вручения премий пройдет в театре "Долби" и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.