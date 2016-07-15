Московский академический театр имени Маяковского выступит с гастролями в Баку

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ С 17 по 20 ноября на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени С.Вургуна при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана состоятся гастроли Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Как сообщает Report, 17 и 18 ноября бакинские зрители смогут увидеть спектакль "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

Режиссер - Сергей Арцибашев. В ролях - Зоя Кайдановская, Светлана Немоляева, Галина Анисимова, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Расми Джабраилов, Дмитрий Прокофьев, Евгений Парамонов, Константин Константинов, Игорь Марычев, Оксана Киселева, Виктор Довженко, Андрей Гусев и другие.

19 и 20 ноября в рамках гастролей будет показан спектакль "Русский роман".

Спектакль Миндаугаса Карбаускиса – тонкое, метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. Вместе с Марюсом Ивашкявичюсом, автором пьесы, режиссер сплетает несколько времен и действительностей: произведения и события личной жизни Толстого, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна.

Автор - Марюс Ивашкявичюс, постановка - Миндаугас Карбаускис. В ролях - Евгения Симонова, Татьяна Орлова, Алексей Дякин, Вера Панфилова, Сергей Удовик, Алексей Сергеев, Павел Пархоменко, Юлия Силаева, Юлия Соломатина, Мириам Сехон, Майя Полянская, Максим Глебов.