​Министр: В Музее ковра существовали определенные недочеты, которые успешно устранены

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "В Музее ковра существовали определенные недочеты, которые министерство культуры и туризма успешно устранило". Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что директор Азербайджанского музея ковра Роя Тагиева является передовым работником: "Мы должны предотвращать случаи недовольства, которые возникают в каком-либо музее. Если есть недочеты в работе, об этом надо открыто говорить, предотвращать, и в случае необходимости выносить выговор".

По словам министра, они проанализировали ситуацию с музеями в республике: "Анализы показывают, что существуют определенные продвижения. Однако наряду с этим, есть проблемы, которые будут проанализированы на сегодняшнем международном семинаре на тему "Исключения и ограничения для архивов, библиотек и образовательных учреждений". Я считаю, что мы должны смотреть вперед. Необходимо усовершенствовать работу музеев. Именно поэтому мы сегодня собрали вместе сотрудников всех музеев".