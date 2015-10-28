​Министр Абульфас Гараев дал выговор Вагифу Бахманлы и сделал замечание Рашаду Меджиду

"Стихотворение было написано Вагифом Гулиевым 5-6 месяцев назад и показано министру на одной из встреч. Однако некоторые фразы в стихотворении не понравились министру Абульфасу Гараеву и он выразил свое недовольство, поручив нигде не публиковать его"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Поэт Вагиф Бахманлы получил выговор за стихотворение, в котором восхваляется министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

В министерстве отметили, что в номере газеты "525-ci qəzet" от 17 октября 2015 года были опубликованы стихи заведующего отделом организации рекламы, информации и издательства министерства культуры и туризма Вагифа Гулиева (Бахманлы). Одно из стихотворений - "Hamiya yaxşılıq" было посвящено министру культуры и туризма Абульфасу Гараеву. Стихотворение вызвало широкие обсуждения на различных сайтах и в соцсети.

Отмечается, что данный вопрос был осужден руководством министерства культуры и туризма, а главному редактору газеты "525-ci qəzet" сделано замечание по поводу публикации стихотворения.

Хотелось бы отметить, что стихотворение было написано Вагифом Гулиевым 5-6 месяцев назад и показано министру на одной из встреч. Однако некоторые фразы в нем не понравились министру Абульфасу Гараеву и он выразил свое недовольство, поручив нигде не публиковать его.

Через некоторое время, в канун предстоящего в Театре юного зрителя мероприятия по случаю 60-летия Вагифа Гулиева, стихотворение было опубликовано в сборнике стихов поэта, что стало причиной широких обсуждений.

С учетом вышесказанного, приказом министра культуры и туризма от 28 октября 2015 года завотделом организации рекламы, информации и издательства министерства культуры и туризма Вагифу Гулиеву объявили выговор.