Министерство культуры и туризма приняло решение о переезде театра YUĞ на новое место

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Из-за сноса здания в связи с работами по благоустройству в Баку Государственный театр YUĞ в ближайшие дни переедет в Государственный кукольный театр.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма, с 1 февраля театр YUĞ продолжит деятельность в Государственном кукольном театре.

По информации министерства, в соответствии с главным планом города Баку, проводятся работы по сносу и благоустройству на территории Ясамальского района, в рамках которых предусмотрен и снос здания театра YUĞ.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал приказ о переезде театра YUĞ в Государственный кукольный театр.