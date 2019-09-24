Марк Элияху вновь даст концерт в Баку

Известный музыкант, кеманчист Марка Элияху во второй раз посетит Азербайджан с концертами.

Как сообщает Report, музыкант выступит 14 ноября в Баку, 15- в Гяндже, а затем продолжит свое турне в Тбилиси 16 ноября.

Напомним, впервые концерт Марка Элияху состоялся в Баку в мае прошлого года.

Марк Элияху - деятель искусства, который родился в Дагестане в 1980-х годах, но в возрасте шести лет переехал в Израиль вместе со своей семьей. Марка, у которого все члены семьи являются музыкантами, с 4-х лет обучали игре на скрипке, но настоящая любовь к творчеству проявится после 16 лет. Приняв участие в концерте Хабиля Алиева, великого виртуоза игры на кеманче, Марк влюбляется в этот инструмент, поэтому он сначала едет в Грецию, а затем в Азербайджан, чтобы научиться играть на кеманче.