Ливанские силовики изъяли у контрабандистов картину Сальвадора Дали

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Портрет "Миссис Ривз" ("Portrait of Mrs. Reeves", 1954), принадлежащий, по всей видимости, кисти Сальвадора Дали (1904-1989), попал в руки сотрудников ливанской спецслужбы, борющейся с контрабандной торговлей произведениями искусства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Daily Star.

Предполагаемый шедевр был похищен из частной коллекции в одной из соседних с Ливаном стран и может стоить миллионы долларов на аукционах.

Два контрабандиста (ливанец и сириец) были задержаны полицией в горном районе Дохат-Арамун в окрестностях Бейрута.

Международные эксперты должны в ближайшие дни окончательно установить подлинность картины, на которой изображена женщина с красной розой в руке на фоне пустынного каталонского пейзажа. Миссис Ривз освещена солнечными лучами, которые падают из плотных облаков. На ней вечернее платье с накидкой и жемчуг, что говорит о том, что аристократка принадлежит к финансовой элите общества.

На картине присутствуют типичные для Дали мотивы, такие как здание церкви с куполом и сквозными проемами и мужчина, сидящий верхом на вздыбленной лошади.