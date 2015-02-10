​Легендарный актер отметит столетний юбилей

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Патриарху российской сцены и экрана, народному артисту СССР Владимиру Зельдину сегодня исполняется 100 лет. Свой вековой юбилей именинник отметит в родном Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) выступлением в специально поставленном для него аудиовизуальном представлении под названием "100, или танцы со временем". Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, 100-летний актер прекрасно себя чувствует: "Я не ощущаю груза прожитых лет".

Юбилейный вечер будет состоять из двух частей. В первой части торжества будут показаны фрагменты из лучших спектаклей и фильмов с участием актера. Вторую часть вечера составят поздравления в адрес юбиляра.

Все билеты на юбилейный вечер были полностью раскуплены, и руководство театра размышляет над тем, куда разместить остальных гостей.

Отметим, что В.Зельдина называют человеком-легендой. Он родился в 1915 году в царской России. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Он посвятил 70 лет своей жизни театру и кино. В перечне театральных работ особое место заняла популярная комедия Лопе де Вега "Учитель танцев", в которой Зельдин сыграл более 1000 раз.