Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Известная российская певица Лариса Долина отмечает юбилей, сообщает Report.

Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина родилась 10 сентября 1955 года в столице Азербайджана Баку. Когда Л. Долиной исполнилось два с половиной года, семья переехала в Одессу (Украина).

В 1984 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных. Лариса Долина была солисткой самых известных музыкальных коллективов, в том числе эстрадного ансамбля Азербайджана под руководством Полада Бюльбюльоглы.

Песни в исполнении Долиной звучат в таких кинофильмах, как "Принцесса цирка" (1982), "Чародеи" (1982), "Остров погибших кораблей" (1987), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и других.