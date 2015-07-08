​Кукольный театр завершил сезон

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига завершил театральный сезон премьерой спектакля "Кот в сапогах", поставленного по мотивам одноименной сказки французского поэта и критика Шарля Перро.
Как сообщает Report, спектакль демонстрировался в излюбленном детьми театре с 3-го июля.
Режиссер постановки - Анар Мамедов, художник-постановщик - Равана Ягубова, композитор - заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров.
Главные роли исполнили заслуженный артист Рахман Рахманов, актеры Тамилла Буньятова, Рагим Рагимов, Джавид Тельмьан, Рагиля Ибадова и др.
Отметим, что новый сезон театр откроет именно этим спектаклем.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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