Коллектив Московского академического театра проведет в Баку пресс-конференцию

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ 18 ноября в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна пройдет пресс-конференция, посвященная находящемуся на гастролях в Баку коллективу Московского академического театра имени В.Маяковского.

Как сообщает Report со ссылкой на театр, на конференции примут участие директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Антон Прохоров, художественный руководитель театра имени В.Маяковского Миндаугас Карбаускис, директор Леонид Ошарин, народные артисты России Светлана Немоляева, Галина Анисимова, Михаил Филиппов, директор Азербайджанского государственного русского драматического театра им. С.Вургуна, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский.

В рамках гастролей планируется показ спектаклей "Русский роман" в постановке Миндаугаса Карбаускиса и "Женитьба" в постановке Сергея Арцибашева.