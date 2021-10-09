Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов

Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) сегодня ушла с молотка в Гонконге за 24,6 млн долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.

Картина кисти Пабло Пикассо (1881-1973) сегодня ушла с молотка в Гонконге за 24,6 млн долларов США. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.

"Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

На этих же торгах за 9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890).