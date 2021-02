Картину Баскии "Воин" выставят в марте на аукционе в Гонконге

Картина американского художника Жана-Мишеля Баскии "Воин" ("Warrior", 1982) будет выставлена 23 марта на аукционе в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Taiwan News.

Картина оценивается от 31 млн долларов до 41 млн долларов США.

На картине изображена антропоморфная фигура, держащая меч, в которой можно увидеть скелетообразные черты, встречаемые и в некоторых других работах художника. По данным издания, "Воин" Баскии может стать самым дорогим произведением западного искусства, проданным на аукционах Азии. Торги под названием "Все мы - воины" будут организованы домом Christie’s, на аукционе представят всего лишь один лот.

Картина на данный момент принадлежит американскому коллекционеру, который приобрел ее в 2012 году на аукционе Sotheby's в Лондоне за 8,7 млн долларов США.

В 2017 году картину Баскии "Без названия" ("Untitled, 2012"), где на голубом фоне нарисован черный череп с красными, желтыми и белыми штрихами, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для художника 110,5 млн долларов США.