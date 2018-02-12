Известный турецкий актер помещен в больницу

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Известный турецкий актер Кадыр Инаныр помещен в больницу.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, врачи сообщают, что у актера образовался тромб в сосудах мозга.

Лечение срочно прооперированного Кадыра Инаныра продолжается в реанимационном отделе.

Врачи отметили, что угрозы для жизни актера уже нет.

Отметим, что родившийся в 1949 году К.Инаныр стал известным благодаря фильму "Черноглазая". Он также снялся в таких фильмах, как "Татар Рамазан","Путь смерти, ураган", "Прощай, Катя", "Наша ссора", "Вклад" и др.