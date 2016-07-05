​Известный иранский режиссер Аббас Киаростами скончался

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Иранский кинорежиссер Аббас Киаростами, получивший известность благодаря картине "Вкус вишни", скончался во Франции на 77 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, Киаростами проходил курс лечения от рака во Франции. Однако СМИ не уточняют, что стало причиной смерти режиссера.

Аббаса Киаростами называют лидером "новой волны" иранского кино. В 1997 году Киаростами был удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за фильм "Вкус вишни". Это был первый иранский фильм за всю историю фестиваля, получивший столь высокую награду. А в 1999 году Киоростами стал обладателем сразу четырех наград Венецианского кинофестиваля, включая Особый приз жюри.