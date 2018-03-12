Известный британский комедийный актер умер в возрасте 90 лет

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Умер известный британский комедийный актер Кен Артур Додд.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, актер скончался в возрасте 90 лет.

Причиной смерти стало инфекционное заболевание, из-за которого Додда госпитализировали в больницу около двух недель назад.

Кен Додд, известный по ролям в фильмах и сериалах, среди которых "Алиса в стране чудес" и "Доктор Кто", также завоевал популярность благодаря комедийным представлениям и музыкальным номерам. Актер в 1960 году попал в Книгу рекордов Гиннеса, проведя на тот момент самое насыщенное шутками юмористическое шоу.