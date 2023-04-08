Издан каталог "Ковры Гянджи и Газаха"

На основе коллекции Национального музея истории Азербайджана издан каталог "Ковры Гянджи и Газаха".

На основе коллекции Национального музея истории Азербайджана издан каталог "Ковры Гянджи и Газаха".

Как сообщили Report в музее, в каталог вошли хранящиеся в коллекции музея ковры и другие образцы ткачества (палаз, килим, чул, хурджун, хейба, мафраш, мешок для соли, джеджим и др.), относящиеся к гянджинской и газахской школам ковроткачества.

Также в каталог помещены изображения рабочих инструментов, используемых при ковроткачестве. Помимо истории ткачества и техники создания ковров и ковровых изделий на территории Гянджи и Газаха, были изучены каждый узор и изображение на них.