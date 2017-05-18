Иранскому режиссеру вручили премию "Оскар" на Каннском фестивале

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Иранскому режиссеру Асгару Фархади вручили премию "Оскар" на Каннском фестивале, сообщает Report со ссылкой на Entertainment Weekly.

В феврале 2017 года фильм Фархади "Коммивояжер" выиграл "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это произошло на фоне скандала в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим въезд в страну лицам из Ирана. Фархади на церемонию в Голливуд не приехал.

На фестиваль в Канны прибыла представитель Американской академии кинематографических искусств и наук Мередит Ши. Она вручила награду Фархади, а также продюсеру Александру Малле-Гаю.

В 2016 году "Коммивояжер" был показан на Каннском фестивале. В 2017-м Фархади приехал в Канны на церемонию открытия смотра.