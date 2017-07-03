Иранский дирижер выступит в Музыкальном театре

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Известный иранский музыкант, дирижер Бардиа Киярес выступит в Азербайджанском государственном музыкальном театре.
Как сообщили Report в пресс-службе театра, в сентябре в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли дирижер будет управлять спектаклями "Не та, так эта", "Аршын мал алан".
Показ спектаклей состоится 23-24 сентября.
Отметим, что Б.Киярес выступал с концертами в Германии, Австрии, Дании, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.
С 2008 года он сотрудничает с ведущими дирижерами мира.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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