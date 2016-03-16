Художники из 40 стран примут участие в юбилейном фестивале искусств "Традиции и современность"

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Более 300 художников из 40 стран примут участие в X фестивале изобразительных искусств "Традиции и современность", который пройдет с 26 по 31 мая 2016 года в ЦВЗ "Манеж".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду рассказала на пресс-конференции председатель оргкомитета фестиваля, президент Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства Вера Киселева.

По ее словам, в этом году на фестивале будут представлены, в частности, работы художников из Австрии, Франции, Турции, Украины, США, Португалии, Румынии, Азербайджана, Кипра, Вьетнама, Ливана, Монголии, Израиля, а также из Мозамбика, Анголы, Гватемалы.

В.Киселева отметила, что самая большая делегация художников приедет из Азербайджана. Также будет представлено много работ французских, румынских и португальских мастеров.

В рамках фестиваля организуют специальный проект "Формализм XXI века" - выставка работ художников, сотрудничающих с известными галереями современного искусства разных стран. Также по итогам проекта традиционно будет вручена Международная премия в области изобразительного искусства "Вера" в 18 номинациях.