Художественные фильмы "Красный сад" и "Ичери шехер" представили на кинофестивале в Китае

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Картины Мирбалы Селимли "Красный сад" и Ильгара Сафата "Ичери шехер" представлены на IV Международном кинофестивале "Шелковый Путь" (SİLK ROAD) в Китае.

Об этом Report сообщили из киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор сценария фильма производства киностудии "Азербайджанфильм" и "WeiT Media" - Мирбала Салимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, продюсеры – Мушвиг Хатамов и Тимур Вайнштейн.

В ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадыев и другие.

Авторы сценария фильма "Ичери шехер" производства киностудии "Азербайджанфильм" - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

Фильмы на фестивале представили режиссер Ильгар Сафат и актриса Мехрибан Зеки.

Отметим, что обе картины сняты по заказу министерства культуры и туризма.