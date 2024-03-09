Хоррор-версия Винни Пуха получила премию "Золотая малина"

В США объявлены лауреаты премии "Золотая малина 2023" - "анти-Оскара", которым отмечаются худшие достижения в области кинематографа за прошедший год.

В США объявлены лауреаты премии "Золотая малина 2023" - "анти-Оскара", которым отмечаются худшие достижения в области кинематографа за прошедший год.

Как сообщает Report, лидером по числу наград стал фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед", победивший в пяти номинациях, в том числе "худший фильм", "худший режиссер", "худший сценарий", "худшая экранная пара" и "худший ремейк, пародия или продолжение".

По сюжету Кристофер Робин, подружившийся с говорящими животными, вырастает и уезжает в колледж. Винни Пух и Пятачок воспринимают это как предательство, затаивают обиду на бывшего друга и весь мир и начинают убивать всех, кто окажется в их лесу. Спустя годы в те места возвращается Кристофер Робин, и животные решают отомстить обидчику.

Являвшийся лидером по числу упоминаний боевик "Неудержимые 4" в итоге получил две "Золотые Малины" в категориях "худшая актриса второго плана" (Меган Фокс) и "худший актер второго плана" (Сильвестр Сталлоне).

Меган Фокс также победила в номинации "худшая актриса" за фильм "Джонни и Клайд", а победа Сталлоне "еще больше укрепила его притязания на звание чемпиона "Золотой малины".

Приз за худшую мужскую роль достался Джону Войту. Артист появился в боевике Mercy ("Милосердие").

"Золотая малина" традиционно вручается за сутки до церемонии "Оскар". Победителей "Оскар 2024" объявят в ночь с 10 на 11 марта.