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    ​Гусарский государственный лезгинский драматический театр побывал с гастролями в Дербенте

    Театр представил спектакль заслуженного деятеля искусств Асефа Мехмана Садаф

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Гусарский государственный лезгинский драматический театр побывал с гастролями в Дербенте.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    В здании Дагестанского государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. С.Стальского коллектив театра показал спектакль заслуженного деятеля искусств Асефа Мехмана "Садаф" ("Sədəf").

    Представительство Дербенда вручило коллективу Гусарского театра почетную грамоту.

    Постановщик спектакля Фаик Гардашов, составитель Марина Махмудова. В главных ролях - Багир Ахмедов (Муртуз), Жаля Гурбанова (Шахнабат), Ялчын Гараханов (Гамзабек), Кифаят Юсифова (Садаф) и другие.

    Отметим, что очередные гастроли театра запланированы в Махачкалу. 

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