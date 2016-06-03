Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Гусарский государственный лезгинский драматический театр побывал с гастролями в Дербенте.
Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.
В здании Дагестанского государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. С.Стальского коллектив театра показал спектакль заслуженного деятеля искусств Асефа Мехмана "Садаф" ("Sədəf").
Представительство Дербенда вручило коллективу Гусарского театра почетную грамоту.
Постановщик спектакля Фаик Гардашов, составитель Марина Махмудова. В главных ролях - Багир Ахмедов (Муртуз), Жаля Гурбанова (Шахнабат), Ялчын Гараханов (Гамзабек), Кифаят Юсифова (Садаф) и другие.
Отметим, что очередные гастроли театра запланированы в Махачкалу.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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