    Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит в следующем году в Баку

    Искусство
    • 06 ноября, 2025
    • 21:27
    Грузинский ансамбль Эрисиони выступит в следующем году в Баку

    Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с концертной программой в Баку.

    Об этом сказал грузинскому бюро Report художественный руководитель ансамбля Шерманди Чкуасели.

    По его словам, концерт запланирован на 16 января 2026 года во Дворце Гейдара Алиева.

    "Концертная программа имеет большое значение для укрепления культурных связей Грузии и Азербайджана и дружественных отношений между народами", - отметил худрук.

    Директор танцевального ансамбля Иване Чхаидзе добавил, что в настоящее время идет подготовка к этой концертной программе: "Мы снова приедем в Баку после трехлетнего перерыва. Азербайджанские зрители всегда встречают нас с большой любовью. Мы с нетерпением ждем новой встречи".

    "Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcək

