Французское инструментальное трио INITIATIVES выступит в Баку

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Французское инструментальное трио INITIATIVES даст концерт в Баку.

Как cообщили Report в посольстве Франции в Азербайджане, выступление группы состоится 20 октября в рамках Бакинского международного джазового фестиваля.

Репертуар ансамбля, фронтменом которого является пианист Жан-Кристоф Шоле (Jean-Christophe Cholet), в разные годы сотрудничавший с такими выдающимися музыкантами, как Кенни Бэррон (Kenny Barron), Чарли Мариано (Charlie Mariano), Ли Конитц (Lee Konitz), состоит из джазовых мелодических рефлексий.

Композиции под названием "Cahire", "Middle of Nowhere", "Xingang East Road", исполненные абстрактных импровизаций, приглашают слушателя совершить вояж, если не в страны Востока, то в атмосферу загадочности и самопогружения.