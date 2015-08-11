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    Франция вернула в Испанию незаконно вывезенную картину Пикассо стоимостью 25 млн евро

    Картина Пикассо Голова молодой женщины была ранее обнаружена французскими таможенниками во время досмотра одного из катеров в порту Кальви

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Французские власти вернули Испании картину Пабло Пикассо, которая была незаконно вывезена из королевства и перехвачена французскими таможенниками на Корсике. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, специальный самолет с подлинной работой знаменитого живописца вылетел из Бастии в направлении Иберийского полуострова. Конечный пункт назначения из соображений безопасности не уточняется.

    "Охрану обеспечивают сотрудники испанских правоохранительных органов", - уточнил источник, близкий к расследованию дела.

    Картина Пикассо "Голова молодой женщины", стоимость которой оценивается в 25 млн. евро, была обнаружена французскими таможенниками в начале месяца во время досмотра одного из катеров в корсиканском порту Кальви. Согласно документам, находившимся у капитана судна, эта работа мастера считается национальным достоянием Испании и не подлежит вывозу за рубеж.

    Как установили французские власти, полотно является собственностью испанского банкира Хайме Ботина. Коллекционер желал переправить картину в Швейцарию, однако разрешение на ее вывоз не было оформлено должным образом.

    Скончавшийся в апреле 1973 года во Франции на 92-ом году жизни Пабло Пикассо признан самым дорогим художником в мире. Общая стоимость созданных им произведений оценивается сейчас в 10 млрд. евро.

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