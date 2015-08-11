Франция вернула в Испанию незаконно вывезенную картину Пикассо стоимостью 25 млн евро

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Французские власти вернули Испании картину Пабло Пикассо, которая была незаконно вывезена из королевства и перехвачена французскими таможенниками на Корсике. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, специальный самолет с подлинной работой знаменитого живописца вылетел из Бастии в направлении Иберийского полуострова. Конечный пункт назначения из соображений безопасности не уточняется.

"Охрану обеспечивают сотрудники испанских правоохранительных органов", - уточнил источник, близкий к расследованию дела.

Картина Пикассо "Голова молодой женщины", стоимость которой оценивается в 25 млн. евро, была обнаружена французскими таможенниками в начале месяца во время досмотра одного из катеров в корсиканском порту Кальви. Согласно документам, находившимся у капитана судна, эта работа мастера считается национальным достоянием Испании и не подлежит вывозу за рубеж.

Как установили французские власти, полотно является собственностью испанского банкира Хайме Ботина. Коллекционер желал переправить картину в Швейцарию, однако разрешение на ее вывоз не было оформлено должным образом.

Скончавшийся в апреле 1973 года во Франции на 92-ом году жизни Пабло Пикассо признан самым дорогим художником в мире. Общая стоимость созданных им произведений оценивается сейчас в 10 млрд. евро.