​Франция готова выделить 80 млн евро на покупку картины Рембрандта

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Французские власти готовы выделить 80 млн евро для приобретения картины Рембрандта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство культуры страны.

Семейство миллиардеров Ротшильдов собирается в самое ближайшее время выставить на продажу за 160 млн евро две картины знаменитого голландского художника. На них запечатлены двое нидерландских нотаблей - высокопоставленных государственных чиновников, занимавшихся финансовыми вопросами. Оба полотна были написаны Рембрандтом в 1634 году.

Первоначально попытку приобрести одну или обе картины предпринял парижский Лувр - он вел переговоры с владельцами в течение года. Однако музей обладает весьма ограниченным годовым бюджетом, не превышающим 8 млн евро. Собрать нужные деньги с помощью спонсоров ему не удалось.

Как объявило министерство культуры Франции, оно привлекло к финансированию сделки "Банк де Франс".

Интерес к приобретению шедевров Рембрандта проявил и амстердамский Королевский музей (Рейксмузеум). Ранее он предлагал Лувру купить картины совместно, чтобы затем поочередно выставлять их в своих залах. Однако договоренности по данному вопросу два музея достичь не смогли.