Известный французский фотограф: Если вы поклонник архитектуры и дизайна, то Баку - для вас - ФОТО

Известный французский фотограф, обладатель ряда престижных премий Грегори Херп посетил Азербайджан и подготовил серию фотографий о стране.

Как сообщает Report, Г.Херп посетил столицу и ряд регионов Азербайджана летом этого года, в том числе, Шеки, Шемаху по приглашению Ассоциации друзей Азербайджана во Франции и ряда азербайджанских парламентариев, в том числе Джаваншира Фейзиева.

В своей статьей, опубликованной в британском издании London Street Art Design, фотограф рассказал про свои впечатления после посещения Баку.

"Когда вы прогуливаетесь по этому древнему городу, вы поражаетесь его многочисленным архитектурным стилям", - пишет Г.Херп.

По словам фотографа, его поразил исторический город Ичеришехер богатый объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и современная часть Баку, характеризующаяся прекрасным вкусом и художественной архитектурой.

"С момент независимости, постмодернистская архитектура расширяется рядом ослепительных проектов", - подчеркивает французский фотограф.

В качестве подобных проектов он называет Flame Towers, описывая их как "технический и эстетический шедевр, ставший символом города".

Делясь впечатлениями об архитектурном дизайне Baku Crystal Hall Г.Херп пишет, что "в Баку нет ничего невозможного, и созданный архитекторами дизайн превращает "Бакинский кристалл" в настоящий драгоценный камень после захода солнца".

Центр Гейдара Алиева фотограф называет "экстраординарным" с "элегантными изогнутыми линиями, минималистским дизайном". По его словам, стиль Захи Хадид легко узнаваем.

Французский фотограф отмечает, что "если вы поклонник архитектуры и дизайна, то Баку - для вас, особенно, если учесть, что самые инновационные здания здесь все еще строятся".

"Забудьте о Тенерифе и Бенидорме... Азербайджан - удивительная страна, полная сюрпризов, которые никогда вас не разочаруют", - заявил Грегори Херп.

Отметим, что Грегори Херп родился в 1969 году в Париже, живет сегодня в Нидерландах. Он работает на такие агентства, как гонконгский SopaImages и нью-йоркский Polaris Images. Его работы демонстрировались в Париже, Каннах, Барселоне, Бристоле, Бостоне, Сан-Диего, Генуе, Спа, Цюрихе, Афинах, Южной Корее, Нигерии, а также в Европарламенте в Страсбурге. Он также работает журналистом и пишет статьи для ряда изданий Франции и Великобритании.

Грегори Херп удостоился ряда престижных международных премий и наград, таких как премия Международного биеннале современного искусства в итальянской Генуе в 2015 году, лучшее пресс-фото 2015 года в французском Монпелье, награда Международных премий фотографа в трех категориях в американском Нью-Йорке в 2016 году, золотая медаль Международной арт-ярмарке 2017 в испанской Барселоне.