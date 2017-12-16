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    Forbes назвал самого прибыльного актёра 2017 года

    Лидером рейтинга стал Джереми Реннер

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Журнал Forbes составил список голливудских актёров, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль.

    Как передает Report, лидером рейтинга стал Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах «Миссия Невыполнима» и «Мстители».

    Он приносит в среднем $93,80 на каждый затраченный на него доллар.

    Второй в списке стала Эмма Уотсон, снявшаяся в «Красавице и чудовище», а также в картине «Сфера» — $70 к одному.

    Замкнула тройку ещё одна участница «Мстителей» Скарлетт Йоханнсон — $66 к одному. Четвёртое место заняла Эми Адамс ($46,1), а пятое Крис Прэтт ($33,4).

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