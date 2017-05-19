Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Народная артистка Флора Керимова выступит во Дворце Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе дворца, 3 июня состоится концерт из песен покойного композитора, народного артиста Эмина Сабитоглу.

На концерте выступят народные артисты Флора Керимова, Ялчин Рзазаде, Азер Зейналов, Бриллиант Дадашева, Ильхам Намик Кямал, Назпери Досталиева, Анвер Садыгов, заслуженные артисты Теймур Амрах, Лала Мамедова, Анар Шушалы, Алмаз Алескерова, Закир Бабаев, Инара Бабаева, певцы Эльдар Гасымов, Эльтон Гусейналиев, Рашад Ильясов, Эмилия Ягубова, Сабина Арабли, Надир Гафарзаде, Забита Алиева, Нигяр Шабанова, Нурлан Азизбейли, Кямиля Набиева, Айшен Мехтиева, группа "Севиль" и другие.

Напомним, что Э.Сабитоглу является автором таких песен, как "Бакы, сабахын хейир", "Узаг яшыл ада", "Бу гедже", "Сен олмушам" и пр. Им написаны сотни полюбившихся зрителям песен, музыка к фильмам, а также к спектаклям и телефильмам.