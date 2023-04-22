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Фильм "Холодный, как мрамор" показали в парижском музее Гиме

Фильм "Холодный, как мрамор" показали в парижском музее Гиме Фильм азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "Холодный, как мрамор" был показан в парижском музее Гиме.
Искусство
22 апреля 2023 г. 03:55
Фильм Холодный, как мрамор показали в парижском музее Гиме

Фильм азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "Холодный, как мрамор" был показан в парижском музее Гиме.

Как сообщает местное бюро Report, полнометражный художественный фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм", Общественного телевидения, Baku Media Center и французской компании "Arizona Films" был удостоен 3 наград (Большой приз международного жюри, премия жюри NETPAC и премия жюри Марка Хааза) во французском городе Везуль в рамках 29-го международного фестиваля азиатских фильмов (Festival international des Cinémas d'Asie).

В показе фильма приняли участие директор музея, журналисты, художники и любители кино.

В картине рассказывается о запутанных отношениях неудачливого художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой из заключения отец пытается вмешиваться в жизнь сына.

В главных ролях снялись Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы и народный артист Гурбан Исмайлов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Mərmər soyuğu” filmi Paris muzeyində nümayiş olunub

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