Фильм "Назлы" продемонстрируют в Индии

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Планируется демонстрация еще одного произведенного в Азербайджане фильма на международном фестивале.

Как сообщает Report, кинокомедия "Назлы" представлена избирательному комитету 48-го Международного кинофестиваля в Гоа, который состоится в ноябре в Индии.

Планируется показать экранное произведение зрителям в разделе особого показа.

Отметим, что режиссером-постановщиком созданного совместно кинокомпаниями "Джаннатфильм" и "Заратустра" художественного фильма "Назлы" является Рахман Рафигоглу, автором сценария – Рахман Рафигоглу и Турал Фитат.

По сюжету экранного произведения, несмотря на то, что Назлы (Хумар Салимова) очень умна и образована, предпочитает баловство, гламурную жизнь, ночные клубы, дорогой образ жизни. Отец Назлы Шамиль (Расим Балаев) строгий, уважаемый, верный традициям серьезный бизнесмен. Он делает все, чтобы его дочь создала семью. Однако создание семьи не входит в планы Назлы. После очередной ночной прогулки Назлы чаша терпения Шамиля переполняется. Он ставит перед дочерью условие: либо Назлы выйдет замуж, либо он лишит ее наследства. После этого начинаются приключения Назлы. В ролях снимались: Расим Балаев, Хумар Салимова, Фуад Поладов, Ульви Гасанли, Мехрибан Ханларова и другие.