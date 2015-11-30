Фильм "Набат" получил премию на международном фестивале фильмов в Турции 

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Фильм режиссера Эльчина Мусаоглу "Набат" был удостоен премии на международном фестивале фильмов "Богазичи" в Турции.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила киностудия "Азербайджанфильм".
Фестиваль состоялся 20-27 ноября в Стамбуле. Азербайджанский фильм "Набат" вошел в программу основного конкурса.
Творческий состав фильма участвовал на показе фильма и церемонии награждения.
Отметим, что автором сценария фильма, снятого в 2014 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма, являются Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, оператором-постановщиком Абдульрагим Башарат, художником-постановщиком Шахин Гасанли, композитором Хамед Сабет, исполнительным продюсером Ариф Сафаров, продюсером Мушфиг Хатамов.
Главные роли в фильме исполнили Фатима Мотамед Арья, Сабир Мамедов, Фархад Исрфилов и др.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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