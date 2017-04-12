Фильм "Ичеришехер" представят на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Художественный фильм Ильгара Сафата "Ичеришехер" приглашен на кинофестиваль SEEfest в США.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, на фестивале, который пройдет с 27-го апреля по 4-го мая в Лос-Анджелесе, картину представит автор сценария и исполнительница главной роли Тахмина Рафаэлла.

Фильм, который будет представлен в основной конкурсной программе фестиваля, является номинантом премий "Лучший художественный фильм", "Лучшая операторская работа"и "Зрительская симпатия".

SEEfest проводится при особой поддержке Американской киноакадемии и служит признанию в США избранных европейских фильмов.

Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.