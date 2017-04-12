 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фильм "Ичеришехер" представят на кинофестивале в Лос-Анджелесе

    Картину представит автор сценария и исполнительница главной роли Тахмина Рафаэлла

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Художественный фильм Ильгара Сафата "Ичеришехер" приглашен на кинофестиваль SEEfest в США. 

    Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, на фестивале, который пройдет с 27-го апреля по 4-го мая в Лос-Анджелесе, картину представит автор сценария и исполнительница главной роли Тахмина Рафаэлла.

    Фильм, который будет представлен в основной конкурсной программе фестиваля, является номинантом премий "Лучший художественный фильм", "Лучшая операторская работа"и "Зрительская симпатия".

    SEEfest проводится при особой поддержке Американской киноакадемии и служит признанию в США избранных европейских фильмов.

    Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

    Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

    В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi