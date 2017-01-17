Фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на фестивале "Яшвант" в Индии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на 7-ом Международном кинофестивале "Яшвант" в Индии.

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм", фестиваль пройдет 20-26 января в городе Мумбаи.

Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.