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    Фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на фестивале "Яшвант" в Индии

    Фестиваль пройдет 20-26 января в городе Мумбаи

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на 7-ом Международном кинофестивале "Яшвант" в Индии.

    Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм", фестиваль пройдет 20-26 января в городе Мумбаи.

    Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

    Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

    В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

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