Фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на фестивале "Кожикод" в Индии

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на Международном кинофестивале "Кожикод" в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, для демонстрации на третьем по счету в этом году фестивале отобраны 15 фильмов.

На фестивале, который начнется 10 февраля, наряду с Азербайджаном представлены Польша, Иран, Австралия, Китай, Англия, Шри-Ланка, ЮАР, Алжир, Аргентина и Грузия.

Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.