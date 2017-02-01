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    Фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на фестивале "Кожикод" в Индии

    Для демонстрации на фестивале отобраны 15 фильмов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Ичеришехер" будет продемонстрирован на Международном кинофестивале "Кожикод" в Индии.

    Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, для демонстрации на третьем по счету в этом году фестивале отобраны 15 фильмов.

    На фестивале, который начнется 10 февраля, наряду с Азербайджаном представлены Польша, Иран, Австралия, Китай, Англия, Шри-Ланка, ЮАР, Алжир, Аргентина и Грузия. 

    Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

    Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

    В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

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