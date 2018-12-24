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    Фидан Гаджиева выступила с концертной программой в Большом театре Беларуси

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Минске состоялся IX Международный оперный форум.

    Как сообщает Report, в мероприятии, собравшем звезд мировой оперной сцены, Азербайджан представила народная артистка Фидан Гаджиева.

    В рамках международного форума состоялись концерты оперных певцов на сцене Большого Театра Беларуси.

    Фидан Гаджиева отметила, что испытывает огромную гордость от того, что была возможность представить Азербайджан на столь авторитетном форуме и выступить на такой известной сцене: "После концерта руководство театра, дирижер и солисты поздравили меня. Это третье по счету мое выступление на сцене Большого театра Беларуси. Я выступала здесь с оперой "Kaрмен". Для меня большая гордость представлять родной Азербайджан на подобных мероприятиях".

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