Фидан Гаджиева выступила с концертной программой в Большом театре Беларуси

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Минске состоялся IX Международный оперный форум.

Как сообщает Report, в мероприятии, собравшем звезд мировой оперной сцены, Азербайджан представила народная артистка Фидан Гаджиева.

В рамках международного форума состоялись концерты оперных певцов на сцене Большого Театра Беларуси.

Фидан Гаджиева отметила, что испытывает огромную гордость от того, что была возможность представить Азербайджан на столь авторитетном форуме и выступить на такой известной сцене: "После концерта руководство театра, дирижер и солисты поздравили меня. Это третье по счету мое выступление на сцене Большого театра Беларуси. Я выступала здесь с оперой "Kaрмен". Для меня большая гордость представлять родной Азербайджан на подобных мероприятиях".