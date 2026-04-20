Фархад Халилов: Я помог с жильем тому, кто написал на меня жалобу в ЦК

Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов заявил, что предоставил жилье художнику, написавшему на него жалобу в ЦК КПСС.

Об этом народный художник Азербайджана Фархад Халилов рассказал в интервью Report.

Халилов вспомнил процесс своего избрания председателем Союза художников, подчеркнув, что это решение стало неожиданным для руководства того времени.

"В 1987 году Центральный комитет хотел избрать другого человека, но люди проголосовали за меня. Голоса подсчитывались прямо на сцене, на глазах у всех. В итоге избрали меня, и это произвело настоящий революционный эффект", - отметил он.

Он рассказал об ограничениях, с которыми сталкивались художники в советский период: "Тогда нам больше мешали по линии идеологии. У советской власти были свои темы и требования... Хорошо финансировали, проводили различные выставки, создавали все необходимые условия, но при одном условии: ты должен делать то, что тебе говорят. В те годы мне тоже поступил заказ из Москвы - заключить контракт и написать портрет какого-то известного рабочего-героя. Я отказался, сказал, что не работаю на такие темы".

