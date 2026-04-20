    Фархад Халилов: Я помог с жильем тому, кто написал на меня жалобу в ЦК

    Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов заявил, что предоставил жилье художнику, написавшему на него жалобу в ЦК КПСС.

    Об этом народный художник Азербайджана Фархад Халилов рассказал в интервью Report.

    Халилов вспомнил процесс своего избрания председателем Союза художников, подчеркнув, что это решение стало неожиданным для руководства того времени.

    "В 1987 году Центральный комитет хотел избрать другого человека, но люди проголосовали за меня. Голоса подсчитывались прямо на сцене, на глазах у всех. В итоге избрали меня, и это произвело настоящий революционный эффект", - отметил он.

    Он рассказал об ограничениях, с которыми сталкивались художники в советский период: "Тогда нам больше мешали по линии идеологии. У советской власти были свои темы и требования... Хорошо финансировали, проводили различные выставки, создавали все необходимые условия, но при одном условии: ты должен делать то, что тебе говорят. В те годы мне тоже поступил заказ из Москвы - заключить контракт и написать портрет какого-то известного рабочего-героя. Я отказался, сказал, что не работаю на такие темы".

    Полная версия интервью доступна по ссылке.

    Фархад Халилов Союз художников Азербайджана Интервью Report
    Rəssamlar İttifaqının sədri: Əleyhimə Mərkəzi Komitəyə məktub yazan rəssama ev vermişəm

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей