Фаберже создаст яйцо к десятилетию "Игры престолов" за миллионы долларов

Анонс яйца был приурочен к наступлению католической Пасхи

Ювелирная компания "Фаберже" анонсировала создание драгоценного яйца в честь десятилетия с выхода первого эпизода "Игры престолов". Как передает Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Цена инкрустированного бриллиантами и рубинами изделия составит 2,2 миллиона долларов США. Над его дизайном работали ведущий специалист Faberge Ltd Лийса Таллгрен совместно с художницей по костюмам сериала Мишель Клэптон. Раскрытое яйцо представляет собой "распростершего крылья алого дракона и миниатюрную корону, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен, если бы она смогла занять Железный трон", указали в компании.

Анонс яйца был приурочен к наступлению католической Пасхи. Сама драгоценность будет показана позднее.