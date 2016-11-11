Заслуженный артист: Если бы я находился в зале среди зрителей, то заплакал бы от восторга

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский оперный певец, заслуженный артист Эльчин Азизов провел пресс-конференцию, посвященную творческой деятельности на сцене Большого театра и будущим планам.

Как сообщает Report, он отметил, что является первым азербайджанским солистом Большого театра.

Э.Азизов подчеркнул, что одним из последних успешных выступлений была премьера оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини. По его словам, в спектакле также участвовали звезда мировой оперы Анна Нетребко и азербайджанский оперный исполнитель Юсиф Эйвазов: "Если бы я находился в зале среди зрителей, то заплакал бы от восторга".

Э.Азизов также отметил, что 12 ноября в Азербайджанском театре оперы и балета состоится премьера спектакля Жоржа Бизе "Кармен". Он исполнит партию Эскамильо. Партию Кармен исполнит ведущая солистка Вроцлавского оперного театра (Польша) Ирина Житинска.