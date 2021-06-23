Эля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ

“Все пытались приободрить и успокоить меня”

“Все пытались приободрить и успокоить меня”

Меги Кежерадзе... Возможно, это имя ни о чем не скажет рядовому обывателю, но актриса блистательно исполнила роль Эли в отечественном художественном фильме “Последняя ночь детства” ("Uşaqlığın son gecəsi"), по праву считающимся жемчужиной азербайджанского кино.

Грузинское бюро Report долгое время разыскивало Меги Кежерадзе, но даже Министерство культуры Грузии не смогло предоставить нам какую-либо информацию о нынешней жизни актрисы. Кто-то утверждал, что она скончалась в 2019 году. Однако мы решили продолжить поиски и вскоре они увенчались успехом. Нам удалось отыскать Меги Кежерадзе. Она не сразу согласилась на интервью. Но узнав о том, что интервью будет посвящено ее съемкам в азербайджанском фильме, все же решилась...

Отправляясь на интервью, мы связались с Энвером Гасановым - исполнителем роли Мурада в фильме “Последняя ночь детства”, народным артистом, много лет искавшим свою партнершу по съемочной площадке, исполнительницу роли Эли, и сообщили, что нашли Меги ханум. Энвер Гасанов просил передать "Эле" приветствия и наилучшие пожелания. По словам актера, он долго разыскивал Меги Кежерадзе, но его поиски не увенчались успехом. Актер признался, что всегда тепло вспоминает Меги Кежерадзе, неизменно упоминая ее, когда заходит речь о фильме "Последняя ночь детства".

Отыскать знаменитую актрису оказалось делом не из легких. Она не отвечала на звонки. Прошло около часа, но мы не отчаивались. Наконец, мы нашли табличку с указанием номера блока. Мужчина, наблюдавший с балкона за нашими блужданиями, поинтересовался, кого мы так упорно ищем? "Скажите, Меги Кежерадзе живет в этом доме?" - выкрикнули мы и в голосе зазвенела надежда. "Актриса из фильма "Куклы смеются?"". Мы закивали головами, и он любезно указал нам блок. На седьмой этаж пришлось добираться пешком. Распахнув двери своей квартиры, Меги ханум лучезарно улыбалась у порога…

Мы отыскали знаменитую Элю из фильма "Последняя ночь детства". Застав ее в квартире, наша съемочная группа несказанно обрадовалась. После долгих уговоров нам все-таки удалось записать интервью.

Представляем интервью Меги Кежерадзе грузинскому бюро Report.

- Меги ханум, 53 года назад Вы получили приглашение сняться в фильме "Последняя ночь детства"?

- В тот период я снималась в грузинском кино "Куклы смеются" (1963). Режиссеру Арифу Бабаеву очень понравилось мое исполнение. Позже меня пригласили в Баку. На роль Эли пробовалась и чудесная актриса по имени Тамилла (Меги ханум припоминает, что это была Тамилла ханум Асадуллаева. Мы навели справки, но актрисы с таким именем и фамилией так и не нашли. По всей вероятности, на роль пробовалась Тамилла Рустамова, блистательно исполнившая роли в фильмах "Боюк даяг" и "Улдуз"). Она должна была сниматься в этом фильме. Об этом я узнала много позже. Но так получилось, что вместо нее утвердили меня. Ариф Бабаев категорично заявил, что видит меня в роли Эли. Тамилла была очень расстроена, но, несмотря ни на что, мы дружили с ней много лет. Однако позже, к сожалению, судьба развела нас.

- Как к Вам относились на съемочной площадке?

- Съемки продолжались примерно полгода. Я ездила в Баку. Ко мне относились очень хорошо. Счастье переполняло меня. Мы настолько породнились на съемочной площадке, что я даже выучила пару слов на азербайджанском языке. Нынче могу припомнить лишь фразу "Как дела?"

Мы передали Меги ханум приветствия и пожелания доброго здравия от Энвера Гасанова, который был ее партнером по фильму "Последняя ночь детства". Наши слова искренне удивили грузинскую актрису. "Правда?" - воскликнула она, узнав, что Э.Гасанов искал свою Элю. Актриса прослезилась и затихла, предавшись воспоминаниям... "Большое спасибо!", - отозвалась она после продолжительного молчания. "Передайте ему мой привет", - ответила она и улыбка скользнула по ее лицу.

- Вы не были профессиональной актрисой, не так ли?

- Да, я не актриса. Я педагог английского языка. До фильма "Последняя ночь детства" я участвовала в нескольких экранизациях. Это было в 60-х годах прошлого века. Видимо, мои внешние данные по молодости лет позволяли сниматься в кино. Во время съемок в фильме Арифа Бабаева мне было 24 года, я была очень скромна и застенчива.

- Вы упомянули Арифа Бабаева. Каким он запомнился Вам?

- Это была весьма колоритная личность, он был требователен и вместе с тем очень жизнерадостен. У Арифа Бабаева был утонченный вкус. Я бы даже сказала, что он недооценивал себя. Все его фильмы нестандартны.

- Что больше всего запомнилось Вам со времен съемок фильма?

- На съемках какого-то эпизода Ариф Бабаев прикрикнул на меня, я расплакалась от отчаяния и тут же заявила, что больше не желаю сниматься в его фильме. Все тут же принялись утешать меня, сказав, что режиссер вовсе не сердится на меня.

- Вы смотрели фильм после его выхода на экран?

- Да, конечно, мне очень понравилась картина. Все, с кем мне довелось встретиться на съемочной площадке, дороги моему сердцу. Бакинский период был одним из лучших в моей жизни. Меня всюду встречали с большой радостью. По вечерам звали в гости. Я получала так много приглашений, что не знала, какое из них принять (смеется).

- А после Вы получали приглашения в азербайджанские фильмы?

- Да. Были звонки. Дважды поступали приглашения, но как-то не сложилось.

- А после Вам доводилось бывать в Баку?

- Да. За время пребывания в Баку я обрела много друзей и подруг. Азербайджанцы меня очень любили. Приглашения сыпались одно за другим. Я отдыхала на берегу моря в Загульбе. Там было очень красиво. Мои бакинские друзья частенько приезжали ко мне в гости в Тбилиси. В Азербайджане у меня были друзья и поклонники. Это было чудесное время. Многие знали меня. Баку был настоящей радостью в моей жизни. В моменты грусти я вспоминаю свое пребывание в Баку и тамошних друзей, и печаль тотчас покидает меня. Дни, проведенные в Баку, были самыми счастливыми в моей жизни. Не было и дня, чтобы я не вспоминала те счастливые мгновения. Не помню, когда в последний раз гостила в Азербайджане. Если поступит приглашение, я с удовольствием приеду в Баку. Я мечтаю об этом.

- Как Вам живется? Работаете ли?

- Во время съемок в Баку я рассталась со своим супругом. Потом вновь вышла замуж. Супруга уж нет в живых. Моя дочь тоже пробовала сниматься. У меня подрастают два внука. Раньше я работала в Институте иностранных языков, а в настоящее время преподаю английский язык в Техническом университете. Видимо, это мой последний год работы в этом вузе, я уже, как говорится, в преклонном возрасте. Мое поколение уходит...

- В грузинской прессе о Вас пишут отнюдь нечасто. Поговаривают, что Вы не жалуете журналистов...

- Это связано с моей чрезмерной занятостью. У меня нет свободного времени. Я присматриваю за внуками, у меня студенты, большую часть времени я посвящаю им.

- В заключение, что бы Вы хотели пожелать своим азербайджанским поклонникам и киноманам?

- Беседуя с Вами, на меня нахлынули приятные воспоминания, вспомнились дни, проведенные в Баку, подруги и знакомые. Азербайджанцы мне очень близки и дороги. Они необыкновенно хорошие, добрые люди, и это не только мое мнение. Среди моих студентов есть азербайджанцы, проживающие в Грузии. Некоторые из них знают меня как актрису азербайджанского кино. Я очень рада, что меня помнят в Азербайджане.

- Меги ханум, благодарю за интервью.