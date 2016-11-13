Джеки Чан получил почетный "Оскар"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый актер Джеки Чан стал лауреатом почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство.

Как передает Report, об этом сообщается на станице микроблога Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук.

Торжественная церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в субботу.

"После 200 фильмов, стольких сломанных костей, он ("Оскар") мой", — сказал 62-летний актер во время награждения.

Известно, что Джеки Чан, снимаясь в фильмах, часто самостоятельно выполняет трюки вместо каскадеров, в результате чего актер неоднократно получал травмы, в том числе переломы.

Джеки Чан снялся в главных ролях в более чем в 100 фильмах. Он не только актер, но и режиссер, продюсер, сценарист и певец. Актер известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром.