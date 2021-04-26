Документальный фильм "Мой учитель - осьминог" получил "Оскар"

Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм"

Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Как передает Report, трансляцию вручения награды вел телеканал ABC .

Картина, созданная Пиппой Эрлих и Джеймсом Ридом, повествует о "дружбе" ее главного героя и по совместительству продюсера Крейга Фостер с диким осьминогом у берегов Южной Африки.

В этой номинации также были представлены картины "Время", "Агент-крот", "Коллектив" и "Особый лагерь: Революция инвалидности".