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Документальный фильм "Мой учитель - осьминог" получил "Оскар"

Документальный фильм "Мой учитель - осьминог" получил "Оскар" Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм"
Искусство
26 апреля 2021 г. 07:37
Документальный фильм Мой учитель - осьминог получил Оскар

Картина "Мой учитель - осьминог" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Как передает Report, трансляцию вручения награды вел телеканал ABC.

Картина, созданная Пиппой Эрлих и Джеймсом Ридом, повествует о "дружбе" ее главного героя и по совместительству продюсера Крейга Фостер с диким осьминогом у берегов Южной Африки.

В этой номинации также были представлены картины "Время", "Агент-крот", "Коллектив" и "Особый лагерь: Революция инвалидности".

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Версия на азербайджанском языке "Mənim müəllimim - səkkizayaqlı ilbiz" sənədli filmi "Oskar" mükafatı aldı

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