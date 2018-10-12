Директор Шушинского театра: Aктеры подрабатывают тамадой, ходят на церемонии нанесения хны, работают клоунами - ИНТЕРВЬЮ

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"Вопреки всем этим трудностям мы живем, работаем, творим"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с директором Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженным артистом Ядигяром Мурадовым.

- Как обстоят дела в возглавляемом Вами театре?

- Пока наше здание на ремонте, до конца года ремонтные работы завершатся. Пока мы ютимся у друзей. В свое время здесь был панихидный зал. Я говорил другу о временном переезде на полгода, но наше пребывание здесь затянулось на 4 года.

- Сколько актеров в вашем театре? Какие у вас отношения с ними?

- В нашей труппе 25 актеров, а в оркестровке задействованы 35 человек. Я веду себя с ними не как начальник, а как друг. Здесь все равны, я и сам актер. Завтра я могу стать рядовым актером, а кто-то из них моим начальником. Вот тогда и отыграются на мне (смеется). Наш главный режиссер Логман Керимов очень требовательный. Порой я желаю себе стать столь же требовательным. Стараюсь создать актерам возможность заработка. Разумеется, не исключаю конфликтов между нами. В 2011 году между нами возникла холодность, но потом все наладилось. Я тоже зарабатываю со свадеб. Взяток я не беру, зарабатываю честным трудом. Зарплата у нас низкая, но шустрые находят возможность для заработка. Кто-то подрабатывает тамадой, девочки идут на церемонии нанесения хны, кто-то работает клоуном. Это наши кровные, честно заработанные деньги. Говорят, в Азербайджане туго с работой, но работяга всегда заработает на кусок хлеба. Смотришь, голова на плечах, руки-ноги целы, а не работает, мне жалко таких. Если я уволюсь из театра, уйду в малый бизнес и обеспечу свою семью.

- Кто-то из министерства культуры наведывался к вам?

- Конечно, наведывались. Даже "спасибо" говорили, что я нашел место. Какая-никакая, а крыша над головой есть. Доселе мы ютились в очень тесных помещениях. Наши костюмы, реквизиты, декорации – все здесь, при нас. Кого ни спроси в театре, каждый что-то притащил сюда из дома. К примеру, швейная машинка – приданое моей жены.

- В чем состоит ваша самая большая проблема?

- Мы привыкшие к трудностям. Где бы мы ни были, летом мы изнываем от жары, а зимой – кутаемся от холода. В другие залы приходится идти, одевшись потеплее. Порой над нами насмехаются, мол, чего так облачились. Я отвечаю, что у нас холодно, где нам такое тепло! Летом покрытая киром крыша так разогревается, что от духоты невозможно дышать. В жару мы находим прохладу в тени деревьев. Но вопреки всем этим трудностям мы живем, работаем, творим.

Фото: Фири Салим