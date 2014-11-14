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    Директор Национального Драматического театра прокомментировал увольнение известного актера

    Заслуженный артист заявил, что уволен с работы за критику в адрес директора театра

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Тельман Алиев уволен с работы.

    Об этом Report сообщил сам Т.Алиев. Актер связывает свое увольнение с недавно вышедшим в прессу интервью, в котором он с критикой отозвался о директоре национального драматического театра Исрафиле Исрафилове.

    "Они настолько заполнили штат актерами, что не осталось в нем места. Мы с ними подписали контракт. А теперь они объясняют отсутствие денег завершением действия контракта. Это все отговорки руководства театра".

    В свою очередь директор Академического национального драматического театра заявил Report, что сказанное о нем не соответствует действительности. "Тельман Алиев работал у нас по контракту. Время контракта завершается. Тельман Исмаилов играет в репертуаре театра ведущие роли. Поэтому с ним вновь может быть заключен контракт. Таким образом он будет играть те же роли. Большинство театров мира работает по системе контрактов. Контракт с актером завершается и за каждое выступление он получает гонорар".

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