Директор Национального Драматического театра прокомментировал увольнение известного актера

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Актер Академического национального драматического театра, заслуженный артист Тельман Алиев уволен с работы.

Об этом Report сообщил сам Т.Алиев. Актер связывает свое увольнение с недавно вышедшим в прессу интервью, в котором он с критикой отозвался о директоре национального драматического театра Исрафиле Исрафилове.

"Они настолько заполнили штат актерами, что не осталось в нем места. Мы с ними подписали контракт. А теперь они объясняют отсутствие денег завершением действия контракта. Это все отговорки руководства театра".

В свою очередь директор Академического национального драматического театра заявил Report, что сказанное о нем не соответствует действительности. "Тельман Алиев работал у нас по контракту. Время контракта завершается. Тельман Исмаилов играет в репертуаре театра ведущие роли. Поэтому с ним вновь может быть заключен контракт. Таким образом он будет играть те же роли. Большинство театров мира работает по системе контрактов. Контракт с актером завершается и за каждое выступление он получает гонорар".