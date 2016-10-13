 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Cкончался лауреат Нобелевской премии по литературе

    Итальянский писатель, драматург, режиссер, актер, художник Дарио Фо умер на 91-м году жизни

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Итальянский писатель, драматург, режиссер, актер, художник, видный деятель культуры, лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо умер на 91-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в марте Фо отметил 90-летие новым спектаклем. 

    До последнего времени он сохранял активность и много работал, встречаясь с публикой и журналистами.

    Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что с уходом Фо "страна потеряла крупнейшую фигуру культурной жизни". "Его поиски в театре, творчество составляют большое итальянское наследие в мире", -  отметил глава правительства Италии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi