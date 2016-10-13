Cкончался лауреат Нобелевской премии по литературе

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Итальянский писатель, драматург, режиссер, актер, художник, видный деятель культуры, лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо умер на 91-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в марте Фо отметил 90-летие новым спектаклем.

До последнего времени он сохранял активность и много работал, встречаясь с публикой и журналистами.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что с уходом Фо "страна потеряла крупнейшую фигуру культурной жизни". "Его поиски в театре, творчество составляют большое итальянское наследие в мире", - отметил глава правительства Италии.